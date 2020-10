Coronavirus : protocole allégé en Italie, Trump «immunisé», nouvelles restrictions en Angleterre

Tandis que l’Inde a atteint 7 millions de cas et que de nouvelles restrictions touchent la France, l’Espagne et l’Angleterre, l’Italie pourrait, elle, alléger son protocole sanitaire, et le Cap-Vert rouvre ses frontières : voici le point sur les dernières évolutions de l”épidémie dans le monde.

Inde : plus de 7 millions de cas

Le nombre de cas de coronavirus a franchi dimanche 11 octobre en Inde le seuil des 7 millions, un chiffre qui se rapproche de celui atteint par les États-Unis, le pays du monde le plus touché par la pandémie (7,7 millions). Le chiffre pourrait être en réalité bien plus élevé au vu du taux de dépistage beaucoup plus faible qu’ailleurs.

Le nombre de décès (108.334 dimanche) est toutefois bien inférieur à celui des États-Unis (214.765). La relative jeunesse de la population indienne, une possible immunité grâce à d’autres maladies et un manque de recensement officiel des morts pourraient expliquer ces chiffres.

Trump : «Je suis immunisé»!

«Il semble que je sois immunisé (contre le Covid-19), pour, je ne sais pas, peut-être une longue période, peut-être une courte période, peut-être pour la vie. Personne ne sait vraiment mais je suis immunisé». C’est ce qu’a déclaré dimanche le président américain Donald Trump, affichant sa volonté d’en découdre avec Joe Biden dans la dernière ligne droite de la campagne.

Restrictions en Catalogne et en Navarre

Deux régions espagnoles frontalières de la France, la Catalogne et la Navarre, ont annoncé dimanche qu’elles renforçaient leurs restrictions pour tenter de freiner une hausse de contaminations. À partir de mardi, les réunions seront limitées à six personnes en Navarre, tandis que bars et restaurants vont devoir fermer à 22h. Cinémas, théâtres et librairies devront réduire leur fréquentation à 30% et les supermarchés à 40%. En Catalogne, les autorités ont appelé les entreprises à encourager le télétravail et les universités à éviter les cours sur place.

France : Toulouse et Montpellier en alerte maximale

Deux nouvelles grandes villes françaises, Toulouse et Montpellier vont être ajoutées mardi à la liste des villes en «alerte maximale» face à la pandémie.

Un protocole bientôt allégé en Italie ?

Le Comité technique et scientifique (CTS) italien, l’organe qui conseille le gouvernement de Rome dans la lutte contre l’épidémie, a proposé des mesures allégeant le protocole sanitaire, comme la réduction de la quarantaine à dix jours.

Nouveau système d’alerte au Royaume-Uni

À l’inverse, ce lundi, Boris Johnson va présenter lundi aux députés un nouveau système avec trois niveaux d’alerte qui déterminera les mesures à appliquer dans les régions anglaises selon la propagation du coronavirus, le nord de l’Angleterre se préparant à un durcissement des restrictions.

Israël : l’armée en renfort

Israël, l’un des pays avec le taux d’infection les plus élevés au monde, a inauguré dimanche à Haïfa un nouveau service hospitalier anti-coronavirus co-géré par l’armée, une première pour le corps médical militaire israélien qui va soigner des civils, pour renforcer un système de santé en difficulté.

Le Cap-Vert rouvre ses frontières

L’archipel du Cap-Vert au large du Sénégal rouvre ses frontières lundi après plus de six mois de fermeture. Les visiteurs devront présenter un test PCR négatif pour pouvoir embarquer dans un vol à destination du pays

Avec AFP