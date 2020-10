Coronavirus : match amical entre le Mali et l’Iran annulé !

Les organisateurs de la rencontre amicale entre Mali et Iran viennent de procéder à une annulation et ceci à cause de deux cas de Covid-19 constatés au sein des Maliens.

Programmé pour ce mardi et devait se tenir en Turquie dans la ville d’Antalya, la rencontre a été être annulée suite à la présence de deux cas de Covid-19 au sein de la sélection malienne.

Ceci a été le fruit d’une décision prise hier après une réunion technique d’avant-match par les responsables des deux sélections, ainsi que les organisateurs de l’événement. Dont l’unique but est de préserver la santé des joueurs.

Pour rappel, lors du dernier match, le Mali s’était imposé 3 buts à 0 face au Ghana, l’Iran s’était quant à lui imposé 2 à 0 contre l’Ouzbékistan.