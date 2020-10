Coronavirus : les professionnels des médias ont baissé d’activités au Bénin

Les impacts liés au coronavirus touchent bon nombre de secteurs d’activités économiques. Au nombre de ces derniers, on peut citer les journalistes ou les professionnels des médias, les photographes et les hommes des cameras et vidéos. Les plus touchés, ce sont ceux qui sont dans le secteur privé.

«Depuis l’annonce du covid-19 au Bénin, les invitations pour la couverture des activités de reportage sont suspendues. Donc, difficile pour nous de gagner les petits sous d’argent de perdiem» a expliqué B . O , journaliste dans un organe privé d’information.

«Nous sommes moins rémunérés et ce sont les perdiems qui nous permettent de joindre le bout avant la fin du mois» a-t-il ajouté.

Dans le rang des photographes, le constat est le même. «Depuis mi février, plus d’événements. Donc, je peux vous dire que je suis en confinement de prise d’images. Car, je ne trouve plus de clients. Or je gagnais au moins 5.000 FCFA par jour après mes courses et dépenses» a fait savoir Yves Xavier, photographe à Cotonou.».

«C’est difficile pour moi de payer le loyé de ce mois d’avril.» il faut que l’Etat pense à nous autres qui avons de difficultés en cette période. Nous sommes vraiment touché» a souligné le photographe.

En effet, les conséquences de cette maladie qu’on appelle covid-19 ne laissent aucun secteur d’activité de côté. Outre les professionnels des médias et les photographes, qui sont en chômage technique, les caméramans aussi le sont.

«J’ai épuisé toutes mes économies en achetant une Camera de haute gamme de la dernière génération pour augmenter mon chiffre d’affaires. Et voilà maintenant, le coronavirus est arrivé depuis quelques semaines» a confié Elysée Sogbossi, responsable d’une agence de photo-vidéo et d’événements.

Pour lui, «le gouvernement doit penser à nous aussi. Car le temps est difficile pour joindre le bout», a souhaité M. Sogbossi.