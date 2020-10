Coronavirus : les comptes Twitter souhaitant la mort de Donald Trump seront suspendus

Si vous souhaitez la mort de Donald Trump via votre compte Twitter, celui-ci pourra être fermé. Ainsi en a décidé le réseau social, qui rappelle une de ses règles contre les comportements abusifs, mise à jour en avril.

Publier «du contenu souhaitant, espérant ou désirant ardemment la mort, des préjudices corporels ou bien une maladie incurable envers un individu ou un groupe de personnes» est strictement prohibé sur Twitter.

Et depuis que le président des Etats-Unis a annoncé être atteint du Covid-19, les messages lui souhaitant d’en trépasser sont nombreux, comme le note Variety.

Deux poids deux mesures ?

La plateforme se retrouve par ailleurs accusée de faire deux poids deux mesures. «Est-ce que cela vaut pour les femmes de couleur qui sont depuis longtemps harcelées et menacées d’agression et de mort sur cette plateforme ou bien ? Je crois que non. Parce que je vois que ces mêmes comptes sont toujours en activité. Ils font toujours du mal. Votre ‘’quiconque’’ est hypocrite», a ainsi tweeté la réalisatrice Ava DuVernay.