Coronavirus : l’Algérie adopte de nouvelles restrictions face à une situation «préoccupante»

L’Algérie a adopté dimanche 15 novembre de nouvelles restrictions pour contenir la propagation rapide du Covid-19, alors que le pays fait face à une nouvelle flambée des contaminations.

Le gouvernement a fait état d’une «phase préoccupante» de la pandémie, en invitant les Algériens à «davantage de mobilisation et de discipline pour freiner la propagation de l’épidémie».

Les autorités ont annoncé dimanche la fermeture des salles de sport, des espaces de loisirs et des plages. Le couvre-feu qui était imposé de 20 heures à 5 heures sur une partie du territoire a été étendu à 32 wilayas (préfectures) sur 48.

Le gouvernement a également décidé de fermer pour 15 jours, à compter de mardi, «les salles omnisports, les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs, les plages, les maisons de jeunes, et les centres culturels», selon les services du premier ministre.

Durant cette période, certains commerces devront cesser toute activité à partir de 15 heures, notamment les vendeurs d’électroménager et les salons de coiffure, précise un communiqué. Cafés et restaurants sont désormais tenus de limiter leurs activités à la vente à emporter et sont soumis à l’obligation de fermer à 15 heures.

Record de contaminations

L’Algérie, l’un des pays d’Afrique les plus touchés par la pandémie, bat presque chaque jour le record de contaminations quotidiennes (867 le 13 novembre). Près de 68 000 cas d’infection ont été recensés dans le pays depuis l’enregistrement du premier cas le 25 février, dont plus de 2 100 décès, selon le dernier bilan du ministère de la santé. Les frontières sont fermées depuis le 17 mars.

Par ailleurs, le gouvernement a rappelé l’interdiction de tous les rassemblements – notamment à l’occasion des mariages et des circoncisions, mais aussi les manifestations politiques – qui «constituent des facteurs de propagation de l’épidémie».

