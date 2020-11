Coronavirus : la Russie a commencé la vaccination de ses militaires

La Russie a commencé à vacciner ses militaires contre le nouveau coronavirus, a annoncé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, vendredi 27 novembre.

Au total, plus de 400.000 militaires doivent être vaccinés dans le cadre de cette campagne de vaccination lancée conformément à l’ordre du président Vladimir Poutine, a indiqué M. Choïgou, cité dans un communiqué de l’armée russe. À ce jour, plus de 2500 militaires ont été vaccinés, et leur nombre doit atteindre 80.000 d’ici la fin de l’année, selon la même source.

Début septembre, Sergueï Choïgou avait annoncé s’être fait vacciner lui-même avec le vaccin russe Spoutnik V, mis au point par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou en partenariat avec le ministère de la Défense.

Actuellement en phase 3 des essais cliniques, le vaccin, enregistré par la Russie en été, est efficace à 95%, selon ses créateurs.

