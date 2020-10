Coronavirus : Jordan Ayew testé positif !

Victime d’une blessure au ligament du genou face à Everton lors du derby de la Mersey ce week-end, le défenseur néerlandais va être opéré et sera absent pour de nombreux mois. Optimiste, sur les réseaux sociaux, il a tenu à donner de ses nouvelles pour rassurer ses fans.

Mauvaise nouvelle de la saison pour Jürgen Klopp et le Pays-Bas. Le défenseur Virgil van Dijk risque de manquer la quasi totalité de la saison avec les Reds ainsi que les matchs de la Ligue des Nations. Mais, malgré tout, le joueur Batave garde l’espoir de revenir le plutôt possible.

«Cet après-midi je me suis réuni avec un médecin pour élaborer le planning de ma récupération après l’incident d’hier. Je suis complètement concentré sur ma récupération et je vais tout faire pour revenir le plus rapidement possible. […] Dans le foot, comme dans la vie, je crois que tout arrive pour une raison et c’est important d’essayer de garder la tête haute malgré les hauts et les bas», a-t-il notamment écrit.