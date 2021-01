Congo : Sassou Nguesso candidat à la présidentielle de 2021

Le président congolais Denis Sassou Nguesso 77 ans dont 36 passés au pouvoir, a été désigné officiellement candidat à la présidentielle de mars 2021 par les partis membres de sa coalition politique, a appris APA de sources médiatiques.

Denis Sassou Nguessou a été désigné par l’ensemble des dix-sept (17) partis qui composent la majorité présidentielle pour la présidentielle de mars 2021.

«Le Comité central du PCT approuve à l’unanimité l’investiture du camarade Denis Sassou Nguesso par le Comité national d’investiture en tant que candidat du PCT à la magistrature suprême de notre pays» a déclaré Esther Ayissou Gayama, membre du comité central du PCT

Le PCT, vieux de 51 ans, dont 46 cumulés au pouvoir, a tenu jeudi et vendredi dans la capitale la première session extraordinaire de son comité central pour décider cette investiture.

Pour les partisans de Sassou Nguessou, la victoire de leur candidat à la prochaine présidentielle constitue «un impératif catégorique».

Denis Sassou Nguessou était arrivé au pouvoir pour la première fois en 1979 avant de quitter ses fonctions en 1992, laissant le fauteuil à son opposant Pascal Lissouba, décédé le 24 août 2020 à Perpignan (France). Il était revenu aux affaires en 1997, quelques mois après l’éclatement de la guerre civile au Congo.

Et depuis cette date, il a été élu en 2002 avant d’être réélu successivement en 2009 et 2016. Denis Sassou Nguessou est actuellement l’un des plus anciens chefs d’Etat en place dans le monde, cumulant 36 années de pouvoir.

