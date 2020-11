Confinement en France : les commerces «non essentiels» sont à nouveau ouverts

Aux Galeries Lafayette à Paris, à 10h00 tapantes, les portes se sont ouvertes et une rangée de salariés ont applaudi les clients qui entraient par la grande porte, sous les caméras de nombreux journalistes. Même scène au Printemps voisin.

Restaurants ou salles de sports doivent toujours rester fermés mais, des grands magasins aux petites librairies ou au géant suédois Ikea, c’est l’effervescence pour ceux autorisés à rouvrir dans le cadre de l’allègement du confinement. «Je sais combien l’attente est grande et combien cela participe à notre quotidien, à la vie de nos centres-villes, de nos centres-bourgs», avait observé Emmanuel Macron mardi.

Samedi, le premier ministre Jean Castex et le ministre de l’Economie Bruno Le Maire se sont rendus à Reims pour rencontrer commerçants et artisans. Les collectivités sont bien conscientes de l’importance des commerces dans la vie locale. La métropole de Lyon, via une campagne de communication sur les réseaux sociaux, a invité les habitants «à ne pas rater ce moment attendu de la réouverture de leurs magasins», explique une porte-parole.

