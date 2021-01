Confidence : «Mon mari passe beaucoup de temps chez la voisine»

Cette femme se plaint de l’allure qu’a pris son foyer. En se confiant à Monsieur Fabien, un spécialiste de la question du site d’information Femina, celle-ci demande des conseils à propos de son mari qui ne travaille plus et qui passe toute la journée chez la voisine alors qu’il est sensé s’occuper de leur bébé.

Voici l’intégralité de son message partagé :

Bonjour Fabien… Je vis avec un homme et nous avons un bébé de 18 mois. Notre couple est assez atypique car c’est moi qui travaille et mon mari, qui était indépendant, aarrêté son activité pour s’occuper du bébé. Tout va bien, me direz-vous.

Oui, mais il passe donc beaucoup de temps à la maison et quand je rentre, souvent, il est chez la voisine avec notre bébé, parce qu’elle ne travaille pas, elle non plus et qu’elle a une fille de deux ans.

Je trouve ça très bien que notre bébésocialise dès son plus jeune âge mais je ne comprends pas qu’il passe autant de temps chez elle. Quand je lui demande si elle lui plaît, il ne me répond pas vraiment et rigole.

Je ne suis pas sûre de comprendre ce qu’il y a de drôle et je trouve ça plutôt malsain de passer autant de temps chez la voisine. Que dois-je faire pour qu’il arrête ce manège avec la voisine ?