Confidence : «Mon grand frère est très bon au lit.. je suis amoureuse de lui»

Une femme nigériane parle de rejet, d’insultes De la société à cause de sa peau noire foncée.

Jeune Nigériane, Mariam Besty Sule s’est ouverte sur le rejet et les moqueries auxquelles elle a été confrontée en raison de sa peau foncée.

Selon Mariam, la société l’a mise tellement mal à l’aise dans sa peau qu’elle a eu recours à l’édition de ses photos avant de les publier sur les plateformes de médias sociaux.

Mariam a également déclaré qu’elle avait perdu des opportunités d’emploi en raison de son teint et que certaines personnes l’appelaient en plaisantant comme tableau noir.

«Je suis très mal à l’aise dans ma peau, je retouche mes photos plus claires que ma couleur de peau à cause de ce que la société me fait ressentir», a-t-elle écrit le jeudi 18 février.

«Souvent, on m’appelait des noms différents pour plaisanter, mais j’ai remarqué que j’étais en fait affecté par ça … les blagues ridicules de” tableau noir ou couleur de leur chemise noire “ou tu es trop noir, je ne peux pas donner naissance à un enfant noir.»

«J’ai été rejeté pour des emplois à cause de la couleur de ma peau et j’ai été insulté en plaisantant. Arrêtez de dire des choses blessantes aux femmes noires sous le déguisement d’une blague parce que ce sont des déclarations coloristes et que vous êtes coloriste», a-t-elle fulminé avant de finir par ce conseil.

«Le noir est beau et j’ai appris à l’aimer et vous le respecterez.

Le noir est beau et mérite d’être dans tous les spectacles !»