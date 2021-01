Confidence : «Je jalouse ma fille car je suis amoureuse de son fiancé»

C’est le secret révélé par une mère veuve qui est tombée amoureuse du fiancé de sa fille, au point où elle jalouse leur relation.

On l’avait déjà dit, dans notre société, les histoires d’amour varient d’une personne à une autre et selon les conditions. Mais le pire ou le mal, est qu’on entend certaines qui laissent sans mots et hébétées.

Tel est le cas, de cette mère qui est amoureuse du fiancé de sa propre fille. Une chose qui est anormale, mais qui l’est venue brusquement. Elle a essayé de s’abstenir de ça mais n’y arrive pas.

Le hic de son anecdote est qu’elle a commencé par détester sa fille à cause de ses sentiments. Elle va jusqu’à avouer qu’elle ne supporte plus de les voir heureux : «Je suis amoureuse du fiancé de ma fille au point où je suis jalouse de son bonheur», a-t-elle déclaré.

Sa déclaration a fait jaser beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. certains internautes lui ont jeté des fleurs trouvant qu’il n’y avait aucun inconvénient au fait d’avoir des sentiments pour un fiancé qui n’est de surcroît pas encore son beau-fils.

Mais d’autres par contre, ont jeté des pierres à la dame. Pour ces derniers, elle devrait s’arranger pour refouler le plus tôt possible ses sentiments envers le jeune homme. Ils sont mêmes allés jusqu’à lui conseiller de s’éloigner du jeune couple. Et vous, quel est votre point de vue sur le sujet ?