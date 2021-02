Confidence : «J’ai tué ma mère parce qu’elle me demandait trop des rapports s3xuels»

Quelle histoire ! Cet homme appelé Segun Ogunlusi, âgé de 33 ans a confessé qu’il a tué sa propre mère parce qu’elle lui demandait trop du sexe.

Selon certaines sources, l’homme a confié aux journalistes lors de son arrestation que sa maman l’harcelait constamment de coucher avec elle. Ce que lui il n’a pas apprécié et a jugé bon de l’exécuter afin d’avoir la tranquillité. C’est ainsi qu’il a tué sa maman de 60 ans en la poignant et jette ensuite son cadavre dans un puits.

«J’ai tué ma mère parce qu’elle me demandait des rapports s3xuels. Elle disait que si j’ai des rapports avec elle, je serai libre… Un mardi matin, lorsque nous étions tous les deux à la maison, elle était dans la cuisine. Je me suis approché d’elle et l’ai poignardée dans l’estomac et elle est morte».

«J’ai versé du kérosène sur son cadavre dans le but de la brûler, mais le cadavre n’a pas pris feu. Plus tard, j’ai jeté le cadavre dans un puits», a-t-il confié. Mais aujourd’hui : «Je regrette tout ce que j’ai fait», a-t-il ajouté pour prouver son regret.