«Comment je suis devenue la «maman wa» de M. Macaroni», Kemi Ikuseedun

Sept courts métrages visant à lutter contre la désinformation sur le Covid-19 ont été produits par la cohorte 2020 de la MultiChoice Talent Factory Academy , mettant les talents de jeunes cinéastes africains au travail sur l’un des plus grands défis mondiaux actuels.

Les films font partie de la campagne Pause des Nations Unies, une campagne plus large de changement de comportement qui vise à créer une nouvelle norme de médias sociaux pour aider à lutter contre l’impact croissant de la désinformation virale. Les courts métrages seront diffusés sur les chaînes MultiChoice du 9 au 31 décembre 2020.

Les cinéastes, originaires du Nigeria, du Mozambique, d’Afrique du Sud, d’Ouganda, de Zambie et du Zimbabwe, ont abordé le sujet à travers une variété d’approches, utilisant souvent l’humour et l’argot pour livrer des messages vitaux et percutants qui plaisent aux téléspectateurs locaux.

La responsable des affaires corporatives de la société, Caroline Oghuma, a déclaré: «Nous reconnaissons le pouvoir de transformation des médias et le rôle essentiel que nous jouons pour éduquer le public sur les dangers de la désinformation à travers ces courts métrages, qui nous ont permis de partager des informations hyperlocales avec notre public.»

MTF est l’initiative phare à valeur partagée de MultiChoice lancée en 2018 pour stimuler les industries créatives du cinéma et de la télévision en Afrique grâce à la formation et au développement des compétences. Il s’agit d’un programme de formation entièrement financé de 12 mois visant à améliorer les compétences de la prochaine génération de jeunes créateurs de films passionnés.

Pendant ce temps, la campagne The Pause fait partie de Verified, une initiative lancée en mai par les Nations Unies pour communiquer des informations de santé accessibles et soutenues par la science dans des formats convaincants et partager des histoires de solidarité mondiale autour du Covid-19.