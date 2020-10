Comme de nombreuses autres stars, Aya Nakamura affiche son soutient aux Nigérians

Sidiki Diabaté broie du noir. Enfermé depuis près d’un mois pour violences aggravées sur sa compagne et détention illégale d’armes à feu, Sidiki Diabaté serait tombé malade suite à ses conditions de détention difficiles.

Selon malijet.co, l’information a été donnée par l’un des plus grands soutiens de l’artiste en la personne du pasteur ivoirien Camille Makosso. La maison centrale d’arrêt de Bamako est l’une des prisons les plus denses au monde avec des détenus couchés les uns sur les autres dans le dénuement le plus total.

Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que Sidiki Diabaté habituée à une vie aisée soit tombé malade. Pour le moment sa libération n’est pas à l’ordre du jour vu que le procureur continue ses investigations.