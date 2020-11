Comme à l’africaine : Trump dit «franchement, nous avons gagné cette élection» et Biden assure être «sur la voie de gagner»

Donald Trump revendique la victoire, tandis que Joe Biden assure être « sur la voie de gagner ». Le résultat pourrait – longtemps – se faire attendre. Un peu comme ce qui se passe en afrique.

Comme il y a 4 ans, l’homme d’affaire annoncé perdant devant l’ex-vice-présidente Hillary Clinton par tous les sondages est devenu président.

La même situation est en passe de se reproduire car il a tout temps cru en sa victoire et malgré le fait l’ex first lady avait remporté le vote populaire par près de 3 millions de voix, c’est le milliardaire new-yorkais qui avait récolté la majorité des votes du collège électoral.

Il devenait ainsi le 45e président des États-Unis. Biden est entrain de subir avec les démocrates le même sort. La vague bleue annoncée n’a pas tenu ses promesses.

A l’instar des téléréalités,il fonce droit devant lui.C’est d’ailleurs la téléréalité, genre sur lequel la plupart des commentateurs et des «gens de qualité» lèvent le nez, qui a fait la popularité de Donald Trump, y compris sa fortune à ce qu’on rapporte.

Pendant 14 ans, l’homme fut à la barre de The Apprentice. Même si l’émission fut la septième plus regardée à sa première saison, elle fut vite reléguée au-delà de ce rang les saisons suivantes. Trump n’en prétend pas moins qu’elle a toujours été numéro 1.

Joe Biden a remporté la victoire dans la deuxième circonscription du Nebraska.

Si la plupart des États offrent tous leurs grands électeurs au candidat arrivé en tête, le Nebraska et le Maine n’en donnent que deux, puis en distribuent un par circonscription au candidat arrivé en tête dans la circonscription.

Le candidat démocrate arrache donc cette circonscription gagnée par Trump en 2016, dans un Nebraska qui a majoritairement voté pour le président sortant.

Après la Floride, Trump sécurise un autre État clé pour les républicains, celui qui offre le plus de grands électeurs (38) après la Californie (55).

Les sondages prédisaient une bataille très serrée et les démocrates nourrissaient l’espoir de faire tomber ce bastion républicain. L’écart se réduit encore un peu plus entre Trump et Biden, rendant le résultat de cette élection plus incertain que jamais.