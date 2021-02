Colombie : un commando de 7000 militaires contre les guérilleros et les narcotrafiquants

Le président colombien Iván Duque a annoncé vendredi l’entrée en opération d’un commando d’élite de 7000 militaires destiné à combattre les guérilleros de l’ELN, les dissidents des Farc, ainsi que les narcotrafiquants.

Cette force «naît pour vaincre, frapper et soumettre les organisations du narcotrafic et les menaces transnationales liées à l’exploitation minière illégale, au trafic d’espèces sauvages, de personnes, et bien sûr à toute forme de terrorisme transnational», a déclaré le chef de l’Etat depuis une base militaire à Tolemaida (centre).

Devant une centaine de soldats, des chars et des hélicoptères, Ivan Duque a qualifié d’«historique» le lancement d’un tel commando. Il a assuré que ce dernier pourchasserait «sans relâche» l’Armée nationale de libération (ELN), considérée comme la dernière guérilla active en Colombie, les organisations criminelles et les dissidents de l’ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) qui ont rejeté l’accord de paix de 2016.

Lors de l’annonce de la création de ce corps d’élite le 7 février, le chef de l’État colombien avait fait une allusion au Venezuela voisin avec lequel les relations diplomatiques ont été rompues : «Il est clair que beaucoup d’entre eux sont protégés au Venezuela», avait-il déclaré.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro avait riposté en promettant de «répondre avec force» à la création de ce commando si «Iván Duque osait violer la souveraineté du Venezuela».

La Colombie continue de faire face à un conflit armé aux multiples facettes, impliquant des guérillas de gauche, des trafiquants de drogue et des paramilitaires de droite qui se disputent le contrôle des lucratives productions de cocaïne et de l’extraction illégale de minerais.