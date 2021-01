COJEP : Blé Coudé dissout le CEN et son cabinet

Dans une décision rendue publique dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 janvier 2021 depuis la Haye au Pays-Bas, Charles Blé Goudé a dissout le Conseil national de son parti, le Congrès panafricain pour la Justice et l’égalité des peuples (Cojep), de même que son cabinet.

« (…) Le Conseil Exécutif National du COJEP est dissout. Le cabinet du Président du parti est dissout », lit-on dans la décision publiée par l’ex-ministre Charles Blé Goudé, président du Cojep. A l’en croire, un Comité restreint chargé de la gestion des affaires courantes sera mis en place et publié dans les prochains jours.

Il ressort également de la note l’abrogation de toutes les dispositions relatives à la décision portant nomination des membres du conseil exécutif national et à celle portant nomination des membres du cabinet du Président du parti.

Cette décision de Charles Blé Goudé fait suite au rapport des missions d’écoute réalisées auprès des militants et sympathisants du parti, à travers le pays.

Par ailleurs, elle s’inscrit dans le cadre de la préservation de l’image du parti.

Décision N°011/27-01-2021/Cojep/Pdt portant dissolution du Conseil exécutif national et du Cabinet du Président du Cojep

Le Président du parti,

Vu l’urgence ;

Vu la Constitution (loi N°2016-886 du 08 novembre 2016) de la République de Côte d’Ivoire ;

Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques ;

Vu les résolutions du 1er Congrès Ordinaire des 17 et 18 août 2019 ;

Vu les Statuts et le Règlement Intérieur du Congrès panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP) ;

Vu les enjeux et défis politiques à court et moyen termes ;

Soucieux de la préservation de l’image du parti ;

Considérant le rapport des missions d’écoute à travers le pays ;

Considérant les résultats de l’évaluation du cadre de performance des structures et des responsables du parti ;

Vu les nécessités de service, les objectifs du parti et ses besoins de fonctionnement ;

DECIDE

Article 1 : Le Conseil Exécutif National du COJEP est dissout.

Article 2 : Le cabinet du Président du parti est dissout.

Article 3 : Un Comité restreint chargé de la gestion des affaires courantes sera mis en place et publié dans les prochains jours.

Article 4 : Toutes les dispositions relatives à la décision N°004-07-12-19/PR/CBG/COJEP portant nomination des membres du conseil exécutif national et à celle portant nomination des membres du cabinet du Président du parti sont abrogées ;

Article 5 : Le Secrétaire Général du parti est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera.

Fait à LA HAYE, le 27 janvier 2021

CHARLES BLE GOUDE