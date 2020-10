Coincé dans un puits, son gros ventre lui permet d’échapper à la mort !

Si l’obésité a des conséquences lourdes sur la santé humaine, ce dernier aussi a bien ses avantages, en tout cas dans certaines situations. Et ce fut le cas de ce Chinois dont son ventre l’a empêché de tomber dans un puits.

En effet, il s’agit de Liu, un jeune homme âgé de 28 ans. D’après les informations rapportées par les services d’incendie de Luoyang, le chinois a été piégé dans le puits de sa famille après avoir percé du bois qui avait été utilisé pour le recouvrir dans sa ville natale du village Fuliudian dans la province du Henan.

Ainsi, un poste vidéo officiel des pompiers partagé sur les réseaux sociaux a montré des sauveteurs arrivant vendredi dernier alors que l’homme torse nu attendait patiemment, les bras croisés dans le puits où il est coincé.

Il est resté ainsi alors que des habitants déconcertés regardaient une équipe d’au moins cinq pompiers nouer une corde solide autour de sa taille pour enfin le mettre en sécurité. Une situation qui n’est quand même pas facile pour les pompiers qui ont déclaré que ceci représentait un dilemme.

À sa sortie, et après moult analyses, le service d’incendie avait estimé le poids de Liu à 500 livres, bien que The Sun ait cité d’autres rapports selon lesquels il était plus proche de 300 livres.

Mais quelque soit le poids, sa grosseur et son ventre très boulée l’a permis de survivre, car grâce à celui-ci, Liu a pu survécu dans cette incident.