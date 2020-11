Climat : Washington quitte l’accord de Paris

Après le Burkina, le Mali, le Niger et la Côte d’Ivoire, le Bénin accueille, du 5 au 8 novembre 2020, la sixième édition du Salon d’affaires, de l’innovation et de partage des Banques et des PME de l’espace UEMOA.

«La 6ème édition du Salon des Banques et Petites et moyennes entreprises (PME) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), se tiendra en présentiel, en semi-présentiel et en ligne, du 5 au 8 novembre prochain à Cotonou», a annoncé en conférence de presse mardi, Youepene Hermann Nagalo.

Selon le secrétaire permanent, cette édition placée sous le thème «Commerce Intracommunautaire et Compétitivité des PME dans l’UEMOA, dans un contexte de crises sécuritaire et sanitaire (COVID-19)», offrira l’occasion aux PME et leurs partenaires, d’échanger et de s’inspirer des meilleures expériences à même d’être pour elles, des solutions innovantes adaptables à ce contexte, de participer à des réflexions sur les stratégies pour mieux s’insérer dans l’économie, de renforcer leurs capacités pour être compétitive dans un contexte de libre-échange, et de participer à la redynamisation des PME de l’UEMOA.

Cette édition se déroulera sous le haut patronage de la Commission de l’UEMOA, du Fonds africain de garantie et coopération économique (Fagace), le co-patronage de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CciB) et de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (Cci-Burkina Faso), et le co-parainnage des Directeurs Généraux de l’Agence Nationale des PME (Anpme) du Bénin et de l’Afp-Pme du Burkina Faso.

En effet, au regard des conséquences de la Covid-19, les PME sont attendues comme de véritables acteurs de la croissance économique de l’UEMOA et du changement social, notamment grâce au rôle qu’elles jouent en matière de développement et de diffusion d’innovations.

Le choix du Bénin entre en droite ligne avec la thématique sur la relance économique, la compétitivité des PME et le développement du commerce intracommunautaire. Mieux, il est né d’une volonté exprimée par les PME elles-mêmes.

Quid du «Le Salon des Banques et des PME» ?

Depuis quelques années, «Le Salon des Banques et des PME» est devenu le principal rendez-vous annuel des investisseurs, créateurs et dirigeants de PME dans l’espace communautaire. C’est aussi une manifestation qui offre un cadre de partage d’expérience aux petites et moyennes entreprises et industries des pays membres de l’UEMOA, sur leurs organisations, leurs stratégies de développement et leurs difficultés.

Premier du genre, le «Salon des Banques et des PME de l’UEMOA» est entièrement consacré à la promotion de la Micro Entreprise, la Petite Entreprise et la Moyenne Entreprise et Industrie. Chaque année plusieurs exposants ainsi que de nombreux visiteurs et des experts de l’entrepreneuriat des 8 pays membres de l’UEMOA et d’ailleurs, sont régulièrement attendus à ce grand rendez-vous d’opportunités d’affaires, de l’innovation et de partage d’expériences des Banques et PME.

Signalons que cette édition se tient après respectivement Ouagadougou en 2015 sous le thème «La PME, moteur de croissance de l’UEMOA», Bamako en 2016 sous le thème «La PME dans l’UEMOA face aux exigences de compétitivité mondiale», Niamey en 2017 sous le thème «Climat des affaires dans l’UEMOA : quelles réformes pour des PME innovantes et performances ?», Bobo-Dioulasso en 2018 sous le thème «les PME à l’ère du numérique» et Korhogo en 2019 sous le thème «La PME pour le développement de l’économie locale».