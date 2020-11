Claudy Siar est contre la soumission de la femme

Hier le 16 novembre écoulé, le journaliste Claudy Siar était sur sa page Facebook. L’animateur a abordé un sujet qui ne laisse personne sans voix. Il s’agissait de l’égalité des droits entre hommes et femmes.

«J’ai publié une vidéo dans laquelle un homme tentait d’expliquer par la loi religieuse, le fait qu’une femme doit se soumettre à un homme. Et moi j’ai été choqué par cela, ce n’est pas un propos qui me semble acceptable et de nature à créer des sociétés plus égalitaires», s’est exprimé l’homme de médias.

En effet, c’est suite à une vidéo qu’il avait publié tôt dans la même journée et qui avait suscité une vive polémique entre ses followers.

Claudy Siar explique qu’il a rejeté la religion lorsqu’il était enfant tout simplement parce qu’il a compris que la religion a justifié l’esclavage de ses ancêtres.

Mais néanmoins il respecte la foi des uns et des autres. Ce qu’il dit en ces termes : «Aucune religion, aucune doctrine ne peut justifier l’inégalité entre un homme et une femme. Je parle juste d’égalité. Les femmes et les hommes sont égaux en droit. Oui, il y’a des différences physiques, physiologiques mais en ce qui concerne les droits, il ne peut avoir de différence».

Il renchérit : «Lorsque que j’ai publié la vidéo, comme par hasard, ce sont les hommes qui soutiennent cette idée, et les femmes disaient, c’est n’importe quoi, on ne peut pas accepter ça. Donc il y’a bien un problème ! Comment peut-on accepter qu’en 2020, la femme soit obligée de se soumettre. Si on me dit que la femme doit obéissance à son homme et que l’homme doit obéissance à sa femme, ça me convient. Pour moi, le couple c’est un duo».

Alors il est à comprendre des propos du journaliste que la soumission et l’obéissance doivent venir des deux partenaires et non de la femme seule. «Si vous acceptez ce type de hiérarchisation, ça veut dire que vous êtes également d’accord avec la hiérarchisation des peuples.

Ça veut dire qu’en haut de l’échelle humaine, il y aurait des blancs qui dominent, qui oppressent, qui maltraitent..et puis il y aurait des autres en bas de l’échelle, de la façon dont le puissant est catégorisé. Si on ne règle pas le problème d’égalité homme/ femme, vous ne pouvez pas régler le problème d’égalité des peuples», a-t-il dit pour conclure. La question d’égalité entre genre, est un débat qui durera toujours et les avis seront toujours partagés.

Ornella GBEVEGNON (Stag)