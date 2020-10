Classico : voici le groupe du Barça qui va affronter le Réal Madrid !

En conférence de presse ce vendredi a la veuille du classico, Zinedine Zidane a abordé plusieurs sujets dont cel qui fait écho de son départ de la Casa Blanca. Selon le manager, c’est des faits avérés qui ne changent rien et le plus important est d’emporter une victoire le samedi.

Zinedine Zidane au micro des journalistes s’est montré confiant sur son futur, plutôt que, ce qui se dire par les médias espagnols qui annoncent depuis des jours qu’il joue sa place sur ce match.

«Il se dit que je joue mon futur au club, je ne vais pas le nier c’est ce qui se dit. Mais qu’est-ce que ça change ? L’année dernière c’était pareil, et la fois d’avant aussi. Je dois seulement faire mon travail», a-t-il déclaré.

Rappelons que suite à ces deux défaites (Cadix et Shakhtar), Zidane a été vraiment critiqué, mais malgré tout il garde la tête haute : «Je m’autocritique plus que vous me critiquez, c’est comme ça que l’on s’améliore. C’est tous ensemble que nous devons nous améliorer. Frocément après une défaite, je suis le catalyseur de la plupart des critiques, et c’est normal.»

Toutefois, ce qui est important actuellement pour Zidane est de tourner la page pour corriger le tir samedi : «je ne vis pas dans le passé. On a perdu, c’est fait, maintenant il faut penser au futur.»