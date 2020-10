Classico : le retour de Ramos fait trembler Ronald Koeman !

Zinedine Zidane a fait appel à Sergio Ramos pour le classique de ce samedi et déjà le clan catalan tremble. Ronald Koeman en conférence de presse ce vendredi a abordé plusieurs sujets, dont celui du défenseur madrilène qui est de retour après sa blessure.

Selon les propos du tacticien Batave, le FC Barcelone doit beaucoup se méfier de ce défenseur expérimenté. Car, malgré la mauvaise passe du club madrilène, Ronald Koeman se montre tout de même prudent avant le choc.

«Nous nous attendons à un Real plus compact. La présence de Ramos sera importante, c’est l’un des meilleurs joueurs et il a énormément de personnalité. Il peut influencer le visage du Real demain. (…) Je crois que le Barça a toujours montré beaucoup d’ambition, de faim. Nous avons perdu le dernier match de Liga et nous voulons réagir, faire un pas en avant. Surtout pour démontrer que nous sommes sur le bon chemin. Le match se jouera sur des détails», souligne-t-il.