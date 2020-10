Classement Ballon d’or Dream Team : Samuel Eto’o très remonté contre France Football

Ce mardi, la course au titre de la Ligue des champions va démarrer pour les leaders de l’Europe. Ainsi, le Paris Saint-Germain va affronter son ancien adversaire Mancherster United au Parc des Princes. Voici les compositions probables.

Pour ce choc, le club de la capitale va chercher à faire d’une pierre deux coups s’il arrive à gagner. En un premier temps, il s’agit d’un PSG qui était sorti perdant la saison dernière en tant que vice champion face au Bayern Munich (1-0).

Ceci, représente une défaite difficile à digérer pour le groupe et cependant, ils préfèrent prendre leur revanche cette saison, et déjà à partir de ce derby. Ensuite, il sera aussi question d’une bataille de longue date entre le club Parisien et le club anglais.

En effet, en 2019 le PSG s’était écroulé à domicile face aux Reds Devils après un match aller (0-2) et un match retour (1-3). Une des déroutes qu’ils ont du mal à oublier et pensent bien lever la tête cette fois ci pour assommer les Mancuniens dès ce soir.

Voici les compos probables des deux équipes :

PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker – Danilo, Gueye, Herrera – Di Maria, Neymar, Mbappé.

Man United : De Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, Matic, Pogba, Fernandes, Telles; Rashford, Martial

La rencontre commencera à 21h00 (19h00 GMT) au stade Parc des Princes.