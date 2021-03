Clara Morgane : la star prend la pose en bas-résilles et fait une fois de plus l’unanimité

Pour le plus grand bonheur de son très large public, Clara Morgane vient tout juste de partager une nouvelle sublime photo sur Instagram. La star des réseaux sociaux fait chavirer le cœur de ses fans en bas-résilles ultra sexy !

Très active sur les réseaux sociaux, Clara Morgane fait le bonheur de ses milliers de fans. Avec elle, les internautes n’ont pas vraiment le temps de s’ennuyer.

C’est simple, elle dévoile absolument tout de son quotidien pour le moins animé. Mais surtout, elle alimente chaque jour ses différents comptes de sublimes photos. Mercredi 17 mars 2021, le très célèbre mannequin français a donc récidivé en dévoilant un tout nouveau cliché exclusif sur Instagram. Et ses fans s’en réjouissent !

Elle apparaît ainsi à genoux sur le sol, dans de sublimes bas-résilles noirs très sexy. La jolie blonde de 40 ans séduit alors la Toile de son regard. Sous le charme, les internautes ont une fois de plus réagi en masse au post de leur idole. Celui-ci cumule d’ores et déjà près de 20 000 likes !

Dans l’espace commentaire, ils affichent alors leur admiration. On ne compte plus le nombre de compliments et de messages d’amour ! Il y en a vraiment beaucoup. «Très belle photo», «Tu as des courbes de rêve«, «Tu es magnifique», peut-on ainsi lire. Vous l’aurez compris, c’est donc un carton de plus pour la belle Clara Morgane.

Rien ne semble pouvoir arrêter la très grande star ! Une chose est alors sûre, elle n’a pas fini de faire parler d’elle. On vous laisse jeter un œil à sa dernière photo disponible sur Instagram, mais… Attention les yeux !