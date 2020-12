Clara Morgane : elle pose dans son sublime body toile d’araignée ultra sexy

L’artiste nigérian Augustine Miles Kelechi, plus connu sous le nom de Tekno, a une fois encore enflammé totalement la toile.

Sur son compte Instagram, Tekno a posté une photo de lui, assis sur une vespa dans les rues avec sa femme. Le chanteur avait l’air assez fier de lui !

Le mardi 7 décembre, Tekno a posté une photo de lui où il apparait vraiment très sexy avec femme. Le beau gosse a posé sur une vespa blanche dans les rues.

Avec un look au top, un grand sourire et une tenue parfaitement coordonnée avec le scooter, il a fait craquer ses abonnés Instagram. Le chanteur a récolté plus de 96 000 «j’aime» sur son cliché !