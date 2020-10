Claire Bahi réprimandée par ses fans après ses troubles confessions

Devenue chantre de Dieu au lendemain du décès de DJ Arafat, l’ancienne reine du coupé décalé n’hésite pas à évoquer certains événements peu glorieuses de son passé pour inciter ses proches à donner leur vie à Jésus Christ.

Ainsi donc, au cours de l’une de ses sorties, elle fait une révélation grotesque sur son ancienne vie.

«La plus part des grosses voitures que je roulais, c’est facilement des voitures qui coûtent 40 à 50 millions de Fcfa. Regardez ce qu’on gagne par cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille franc par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions ? C’était une sorte de prostitution».

Une confession que la plupart des internautes n’ont aimé. On lui reproche d’avoir évoqué un passé salissant, qui n’honore pas du tout son statut actuel.

Effet, plusieurs de ses fans estiment que la star, vue sa belle reconversion, ne devrait plus évoquer ces sombres et déshonorant moments qu’elle a vécu dans le showbiz. Pour eux, cela appartient désormais au passé et que son futur doit être focalisé sur sa mission divine.

En tout cas, Claire bahi fait déjà cette révélation et ne le regrette sûrement pas. Car son objectif était de montrer qu’avec Jésus Christ, lorsque vous changez votre passé aussi honteux qu’il soit, vous pouvez encore avoir sa grâce.