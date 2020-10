Chute d’IBK : la Cedeao lève les sanctions contre le Mali

Au regard des avancées notables, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont décidé, lundi 05 octobre 2020, de la levée des sanctions imposées contre le Mali.

Bonne nouvelle pour le peuple malien. Dans une déclaration rendue publique, lundi, la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a levé les sanctions contre le Mali depuis le renversement de l’ex-président Ibrahim Boubacar Kéïta. Cette décision fait suite à la prise en compte de certaines recommandations de l’organisation ouest-africaine.

Il s’agit, entre autres, de la nomination et de l’investiture du président de la transition, Bah N’Daw, de la nomination du premier ministre Moctar Ouane, de la publication au Journal officiel de la charte de la transition politique qui prend en compte d’autres décisions de la Cedeao, notamment le retrait des dispositions permettant au vice-président de remplacer le président de la transition et la durée de la transition fixée à 18 mois

«Prenant en compte ces avancées notables vers la normalisation constitutionnelle et pour soutenir ce processus, les chefs d’Etat et de Gouvernement décident de la levée des sanctions sur le Mali. Ils appellent les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali”, peut-on lire dans le communiqué de la Cedeao.

Par ailleurs, la Cedeao demande aux nouvelles autorités de la transition de mettre en œuvre rapidement les autres décisions du Sommet en particulier la libération de tous les officiels militaires et civils arrêtés depuis le 18 août 2020 et la dissolution du Comité National pour le Salut du Peuple (Cnsp).