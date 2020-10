Chris Brown : le chanteur s’adresse à ses fans comme un enfant sur les réseaux !

Sur les réseaux sociaux, Justin Bieber dévoile très souvent des photos de son quotidien. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il semble très bien dans sa vie. Avec sa femme, son petit chien ou encore ses amis, il semble comblé dans sa vie.

Ce mardi 13 octobre, Justin Bieber a d’ailleurs posté une nouvelle photo sur son compte Instagram qui n’a pas manqué de faire sensation. En effet, il a pris la pose allongé sur son transat, vêtu seulement d’un maillot de bain.

En légende de sa photo Instagram, Justin Bieber a aussi écrit : «Whole crew is lounging, celebrating everyday no more public housing. – BIGGIE.» à traduire par «Toute l’équipe se prélasse, célébrant tous les jours qu’il n’y a plus de logements sociaux. – BIGGIE».

Avec son cliché, le chéri d’Hailey Baldwin a aussi récolté plus de 1,7 millions de la part de ses fans. Dans les commentaires, ces derniers mais aussi ses amis ont tenu à le complimenter.

Il faut dire qu’il a vraiment fait sensation en s’affichant torse nu. Il a d’ailleurs mis en valeur ses tatouages, comme très souvent. Depuis des années, le jeune homme est un vrai fan des tatouages. Il en a partout sur le corps.

Il y a plusieurs années, Justin Bieber avait d’ailleurs décidé de faire des tatouages en rapport avec le religion. Cela lui avait aussi valu les critiques de ses fans. Mais peu importe, l’artiste est bien décidé à assumer ses choix.