«Chrétien est trop impoli et méchant» dixit pasteur wilfried Zahui en colère

Il a atteint le sommet de sa carrière à un jeune âge et est devenu champion du monde, mais après cela, il n’a plus jamais été le même et il sera bientôt un agent libre.

Quand il était jeune, il avait le monde à ses pieds. En 2014, j’ai remporté la Coupe du monde à seulement 20 ans. Ce joueur, qui était autrefois appelé un nouveau Michael Ballack en raison du mélange de technique et de force en tant que milieu offensif, a été aligné lors de la victoire historique de l’Allemagne 7-1 contre le Brésil. Plus tard, le transfert vers un club de haut niveau s’est élevé à 40 millions d’euros.

Mais après cela, il n’a plus jamais été le même. Il n’a pas été à la hauteur des attentes bien qu’il ait été entouré d’énormes talents pendant toute sa carrière. Ce fut d’abord Raúl, puis Mesut Ozil, et quelque temps plus tard Neymar et Kylian Mbappé. Mais il n’a jamais pu faire un retour et obtenir les grandes performances qu’il était quand il était jeune. Et son club le sait et va le libérer.

C’est la triste histoire de Julian Draxler. Son contrat expirera cet été et le Paris Saint-Germain ne souhaite pas le renouveler. Ils voient l’Allemand comme un gaspillage d’argent sur les honoraires et les salaires, et pendant ses plus de trois ans en France, il n’a jamais été cohérent. De plus, ses salaires élevés pourraient effrayer toute équipe mineure intéressée à le signer.

Draxler a donc deux options: il peut abaisser ses prétentions et faire un pas en arrière dans sa carrière pour essayer de le réparer et redevenir ce nouveau Ballack, ou se retrouver sans endroit où travailler et ruiner sa carrière. Connu comme motivé par l’argent, Draxler sait qu’il est déjà fixé pour la vie mais il ne voudra plus avoir de revenus et de carrière.