«Chioma doit aller à une séance de jeûne et de prière de 40 jours avant que Davido puisse l’épouser» notifie le prophète

Noces attendues par de milliers de fans, Davido et Chioma avant de s’unir devraient faire des sacrifices. Une prophétie conseille à la dame une séance de jeûne et prière de 40 jours.

Même si le couple gratifie les internautes de langoureux moments passés ensemble, ne Bien que les deux aient donné aux utilisateurs des médias sociaux de beaux moments, Davido et Chioma ne sont pas encore officiellement ensemble.

Eh bien, t pour jouir ensemble et beneficie de toutes les grâces du mariage, l’acteur nigérian populaire qui semble detenir des dons de prophétie, Uche Maduagwu donne des pistes à Chioma pour que Davido l’épouse.

Dans son récent message, il a écrit;

«Chioma réveille-toi, si #Davido veut se marier, qu’est-ce que ça lui coûtera de le faire avec toi? Je vous conseille de faire 40 jours de prière et de jeûne car ce n’est plus ordinaire, votre jambe ne s’est pas installée sous la dynastie #Adeleke sans cette # bague de mariage au doigt, la tradition #yoruba est très sérieuse, en ce moment la même chose juste une autre femme qui lui a donné un enfant a ce que vous n’avez pas laissé l’assurance #song vous tromper, s’il peut # vous épouser dans une #video musicale, pourquoi faut-il des siècles pour devenir une vraie # vie? Ou envisage-t-il de devenir un #muslim? Cette #belle religion accueille un homme et plusieurs épouses oh. # repost #share #endsars »