Chelsea : Thomas Tuchel voulait recruter Luis Suarez pour le PSG !

En conférence de presse d’avant-match, Thomas Tuchel s’est prononcé sur son entrée en champions League depuis son arrivé chez les Blues tout en révélant une anecdote sur le mercato de Luis Suarez avec le PSG l’été dernier.

Ce mardi pour le compte des huitièmes de finale en C1, l’équipe de Chelsea va se mesurer à l’Atletico de Madrid de Diego Simeone. Une rencontre qui s’annonce très rude, mais n’empêche pas Tuchel de parler de Luis Suarez, l’ancien attaquant catalan qu’il voulait recruter l’été dernier pour le PSG.

«Il y avait une possibilité qu’il quitte Barcelone. Nous étions intéressés par la signature d’un des meilleurs attaquants du monde. Nous avons essayé, mais il a préféré rester en Espagne et signer pour l’Atlético. Je pense qu’il est né pour être attaquant. Il a cette qualité que tous les attaquants ont. Il veut toujours montrer son désir de marquer, marquer et marquer. On connaît ses qualités et on va essayer de l’arrêter», a-t-il déclaré.

Quant à savoir s’il le recruterait chez les Blues aujourd’hui, il a expliqué : «Je ne sais pas. C’était un moment, c’était un moment précis. Il aurait peut-être pu s’adapter à Paris, mais maintenant les choses ont changé. Cela ne vaut pas la peine d’y penser. C’est possible qu’on ne l’envisage pas.»