Chelsea : Thomas Tuchel tombé sous le charme de Mbappé !

Dans une interview accordée à la télévision égyptienne, l’ancienne star nigériane Jay-Jay Okocha a déclaré que la star brésilienne Ronaldinho Gaucho a copié certains de ses dribbles pour se peaufiner.

Il n’est plus à présenter. Jay-Jay Okocha est l’une des stars du football africain. Il a écrit son histoire avec l’équipe nationale nigeriane en remportant plusieurs trophées et a aussi fait parler de lui aux côtés de plusieurs clubs français comme le PSG.

Au Paris Saint-Germain, c’est à cette occasion qu’il a connu Ronaldinho qui était encore très jeune à l’époque. Les deux légendes du football mondial ont partagé le même vestiaire et Okocha déclare aujourd’hui que le Brésilien a copié certains de ses dribbles et des astuces pour lesquels lui il était reconnu dans le monde entier.

«Ronaldinho a essayé d’imiter certaines de mes compétences et mes dribbles, il était encore un jeune joueur avant mon départ pour l’Angleterre et il a rejoint Barcelone» a déclaré Okocha à On time sports.