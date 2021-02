Chelsea : Thomas Tuchel dithyrambique Kylian Mbappé !

La performance impeccable de Mbappé contre le FC Barcelone (1-4) en champions League continue de jaser. Thomas Tuchel, ancien manager du PSG s’est montré impressionné par sa performance au Camp Nou.

Actuellement coach de Chelsea, Thomas Tuchel reste tout de même fan du Paris Saint-Germain, surtout de Kylian Mbappé qui a dynamité Le FC Barcelone au Camp Nou. Sa prestation a impressionné le coach allemand qui l’encence lors d’une conférence de presse.

«Le triplé de Mbappé au Camp Nou était un message et c’est ce qu’il exige de lui-même. Il montre son potentiel et ce qu’il peut faire. Il est jeune et affamé, mais il est un requin dans sa façon de penser. Il le veut. C’est cet état d’esprit dont il a besoin et je le dis de manière positive. C’est une personne bonne, intelligente et super amusante, mais quand il entre sur le terrain, c’est un requin.»

«Si une goutte de sang tombe dans l’eau, il dévore tout, c’est ça Mbappé. Si vous voulez atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui sont ici depuis de nombreuses années et ne sont pas prêts de partir simplement parce que Kylian Mbappé est arrivé, et ça, il doit l’accepter», a déclaré Tuchel, lors d’une conférence de presse.