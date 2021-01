Chelsea : les premiers mots de Thomas Tuchel !

Ce n’est plus un secret de polichinelle, Thomas Tuchel assume désormais les rênes de Chelsea FC. La nouvelle a été dévoilée ce mardi soir par le club britannique. Interrogé sur son arrivée, l’allemand s’est montré ravi.

«Je tiens à remercier le Chelsea FC pour sa confiance en moi et en mon équipe», a-t-il déclaré d’abord avant de se prononcer à l’endroit de Frank Lampard qui avait tout donné. «Nous avons le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il a laissé à Chelsea.»

«En même temps, j’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et de participer au championnat le plus excitant du monde dans ce sport qu’est le football. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille Chelsea, c’est incroyable», a ajouté l’ancien coach de Dortmund qui va connaître pour la première fois la Premier League.