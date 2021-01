Chelsea : Lampard limogé, Tuchel attendu !

Entre Papu Gomez et FC Séville ce n’est qu’une question d’heure. L’argentin, selon des sources précises aurait déjà trouvé un accord avec les Sevillans et son arrivée serait déjà proche.

Mis au placard par Gasperini depuis un certain temps, Papu Gomez ira finalement continuer son challenge ailleurs. Et cette fois-ci, c’est pour connaître une belle aventure avec l’Espagne aux côtés du FC Séville, club phare de LaLiga et champion de L’Europa League 2019-20.

Selon les informations de TMW, un accord a déjà été trouvé entre l’Atalanta et l’écurie espagnole pour un transfert sec de l’attaquant vétéran. Il signera un contrat jusqu’en 2023, assorti d’un salaire net de 3 millions d’euros par an. L’argentin devrait quitter La Dea contre un chèque de 10 millions d’euros.