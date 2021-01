CHAN 2021 : Togo et Ouganda éliminés, Maroc et Rwanda qualifiés

Le groupe C de la CHAN 2021 connait désormais ses leaders. Au terme de la 3e journée des phases de poules, le Maroc et le Rwanda sont sortis vainqueurs pour la prochaine ronde, pendant que Togo et Ouganda sont out.

Le Maroc, tenant du titre a fait le plein. Avec déjà deux victoires (6pts), il termine ce premier tour invaincu : zéro défaite et reste invincible. Pour leur dernière rencontre, les Lions d’Atlas ont étrillé profondément l’Ouganda (5-2) ce mardi à Douala et valident ainsi leur ticket pour les quarts de finale du CHAN sans anicroche.

Du côté des Rwandais, ces derniers ont éliminé le Togo grâce à deux buts coup sur coup de Jacques Tuyisenge (60e), pour égaliser à 2-2, puis du remplaçant Ernest Sugira (66e), à peine entré en jeu. Un match surprenant avec une domination inédite.

Cependant, le Togo et l’Ouganda vont devoir quitter la compétition et laisser place aux vainqueurs qui ont reçu brillamment leur qualification.