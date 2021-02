CHAN 2021 : Mali en finale dans un match fou

Cet après-midi de mercredi, les aigles du Mali affrontaient le Syli dans une rencontre très ardue, mais qu’ils ont fini par remporter dans la séance de tirs au but (5-4).

Cette première affiche du dernier carré du CHAN a été très rude. Le Mali après avoir arraché sa qualification Le samedi dernier faisait face à la Guinée qui ne veut rien lâcher.

Les 90 minutes de jeu ont été ardues et véhémentes de telle sorte qu’aucune des deux équipes a pu trouver le chemin des filets (0-0). Alors qu’il faudrait avoir un gagnant et un perdant, l’arbitre du match a envoyé les deux équipes aux tirs au but.

Au cours de cette séance, la Guinée a succombé. Le Syli local a inscrit 4 penaltys contre 5, pendant que les maliens ont fait le pleins. Une avantage qui pousse le Mali en finale qui va affronter très prochainement le vainqueur du duel Cameroun – Maroc. Quant aux guinéens, ils vont devoir courir derrière la troisième place.