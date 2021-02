CHAN 2021 : «les arbitres favorisent l’équipe Camerounaise»

Le club turinois passe à l’étape suivante. La Juventus de Turin vient de se qualifier en finale de la Coupe d’Italie en battant l’Inter Milan (1-2) grâce à Cristiano Ronaldo.

Et pourtant, c’était les Nerrazuri qui ont ouvert le bal. Déjà à la 9e minute, l’attaquant argentin, Lautaro Martinez inscrit le premier but de la rencontre suite à une bonne mine bien dosée.

Les Intéristes sortent en contre. Alexis Sanchez gagne son duel contre Demiral et sert Barella à droite, qui centre vers Lautaro Martinez. L’Argentin bat De Ligt et reprend devant les cages de Buffon, trompant le gardien italien, qui rate son arrêt.

Après quelques minutes de jeu, Juan Cuadraro réclame un penalty après un contact avec Ashley Young dans la surface. L’arbitre va voir la VAR et accorde la punition qui sera exécutée par Cristiano Ronaldo.

L’attaquant vedette de la Juventus, s’adjuge bien du ballon. Cristiano Ronaldo égalise sur penalty sans trembler avec une frappe puissante du droit pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 26e).

Dix minutes plus tard, le Portugais double la mise et fait un doublé. Il profite d’une belle erreur de communication entre Handanovic et Bastoni pour récupérer le ballon et l’envoyer dans des cages vides ! Poteau rentrant pour prendre l’avantage dans cette rencontre !

1 but à 2 et le match est plié. En seconde période, les turinois ont conservé leur avantage. Une victoire méritée qui permet à Pirlo de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi pour la première fois sur le banc de la Vieille Dame.