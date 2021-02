CHAN 2021: la Guinée humilie le Cameroun et finit 3eme

Au terme de la petite finale du CHAN disputée ce samedi soir, le Syli nationale a rabaissé les Lions indomptables (2-0) et finit troisième du championnat.

L’équipe de la Guinée a pris tôt le match en main en inscrivant son premier but à la 9e minute de jeu et un second juste à la fin de la première partie du match.

Morlaye Sylla(auteur du premier but), Mamadou Bangoura (auteur du second but) et leur coéquipiers du Sily National de la Guinée ont ainsi gagné la 3e place du podium du CHAN.

Le Cameroun, pays organisateur, finit 4e en attendant la grande finale de ce dimanche 7 février 2021 entre le Maroc et le Mali. Le Cameroun aura du mal à oublier ce championnat cauchemardesque.