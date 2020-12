Champions League 2020-21 : voici les équipes qualifiées, reléguées et éliminées

La phase des groupes pour la Ligue des champions saison 2020-21 vient de prendre fin. À l’issue de ces six journées, certaines équipes ont pu tirer leur épingle du jeu pour le final 16, pendant que d’autres ont dégringolé à l’étape inférieur. Et pour d’autres, elles peuvent dire au revoir à la Ldc. Découvrez donc le point au terme de ces six journées.

Six bonnes journées disputées pour gagner une place à la 8es de finale. À la fin de ces rencontres folles, ont peut retenir la qualification obtenue par 16 équipes. Ces dernières sont entre autres, les deux premières de chaque poule.

Il s’agit : Bayern Munich, Atlético de Madrid, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, FC Porto, Liverpool, Atalanta, Borussia Dortmund, Lazio, Chelsea, FC Séville, FC Barcelone, Juventus, Paris Saint-Germain et RB Leipzig. Cependant, le prochain tirage au sort va relancer la compétition.

Du côté des clubs relégués, il ne s’agit seulement que des équipes qui ont pu arracher la troisième place au classement des groupes. Ces derniers vont à cet effet disputer L’Europa League.

Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Ajax Amsterdam, Club Bruges, Dynamo Kiev, Manchester United et FK Krasnodar sont ces huit équipes retenues.

Mais, pour d’autres c’est le pire. La quatrième place dans les poules a été réservée aux clubs éliminés comme : Lokomotiv Moscou, Inter Milan, Olympique de Marseille, Midtjylland, Stade Rennais, Zenit, Ferencvaros, Istanbul Basaksehir qui vont devoir redoubler d’ardeur très prochainement.

La situation des groupes :

Groupe A :

Bayern Munich (Q)

Atlético de Madrid (Q)

Red Bull Salzbourg (R)

Lokomotiv Moscou (E)

Groupe B :

Real Madrid (Q)

Borussia Mönchengladbach (Q)

Shakhtar Donetsk (R)

Inter Milan (E)

Groupe C :

Manchester City (Q)

FC Porto (Q)

Olympiakos (R)

Olympique de Marseille (E)

Groupe D :

Liverpool (Q)

Atalanta (Q)

Ajax Amsterdam (R)

Midtjylland (E)

Groupe E :

Chelsea (Q)

FC Séville (Q)

FK Krasnodar (EL)

Stade Rennais (E)

Groupe F :

Borussia Dortmund (Q)

Lazio (Q)

Club Bruges (R)

Zenit (E)

Groupe G :

FC Barcelone (Q)

Juventus (Q)

Dynamo Kiev (R)

Ferencvaros (E)

Groupe H :