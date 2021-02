C’était un excellent partenaire pour Lionel Messi au FC Barcelone mais maintenant son club veut se débarrasser de lui

À un moment donné, il était l’un des meilleurs ailiers du monde et a noué un excellent partenariat avec Lionel Messi et Neymar, mais sa carrière s’est perdue et les clubs ne veulent plus de lui.

Certains joueurs ne sont pas simplement ce qu’ils étaient avant. Ce joueur a apprécié ses moments de brillance au FC Barcelone sous Pep Guardiola, jouant avec Lionel Messi, Neymar, Andres Iniesta, Xavi, Gerard Pique et plus, mais les choses ont changé et maintenant son club actuel essaie de l’expulser.

Il a cessé d’être l’ailier génial qu’il était il y a quelques années et ne s’en est jamais remis. Pourtant, il gagne des salaires trop élevés pour quelqu’un qui est régulièrement sur le banc et son équipe a essayé de l’inclure dans un échange de joueurs, mais malheureusement pour tout le monde, cela n’arrivera pas.

Ce joueur est Alexis Sanchez, qui devait être licencié en échange d’Edin Dzeko, de l’AS Roma. Mais le PDG de l’Inter a déclaré que ces transferts ne se produiraient pas et que la star chilienne restera à l’Inter au moins six mois de plus. Il a essayé de trouver sa place dans le monde mais n’arrive pas à la trouver.

Après avoir été vendu du FC Barcelone à Arsenal pour que le club catalan puisse obtenir Luis Suarez, Alexis a bien fait à Londres, mais sa carrière a plongé quand il a signé pour Manchester United. Il a floppé là-bas et est allé à l’Inter pour essayer de relancer sa carrière, mais cela ne s’est pas bien terminé.