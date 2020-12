«C’est un tirage difficile, mais c’est 50/50», Koeman sur le choc face au PSG et Neymar !

Avant la double opposition face au club de la capitale (le 16 février et le 10 mars), Ronald Koeman, le coach catalan, a estimé qu’il n’y avait aucun favori.

«Nous savions que nous pouvions tomber sur une équipe forte. Nous avons le PSG, mais c’est aussi difficile pour eux car nous sommes aussi une équipe forte. Je vois une double confrontation assez équilibré. Ces dernières années, ils ont dépensé beaucoup d’argent pour avoir une équipe qui peut se battre pour de grands titres comme la Ligue des champions et la saison dernière, ils ont atteint la finale. C’est une équipe qui est toujours là. Nous voulons aussi l’être. Je vois un gros et beau duel. C’est un tirage difficile, mais c’est 50/50. Ils voudront rester en lice en Ligue des Champions, tout comme nous. Ils ont de grands joueurs et nous avons de grands joueurs aussi. Ce sera un match attractif, tant à Barcelone qu’à Paris», a estimé Ronald Koeman au micro de Barça TV.