«C’est inacceptable» : l’explosion de Koeman au sein de l’équipe de Barcelone pourrait conduire à un conflit massif dans le club

Après une carrière prolifique de plus de 10 ans à jouer dans les meilleures ligues européennes comme la Serie A et la Premier League, il est devenu entraîneur et vient de remporter son premier titre sur le banc.

De nombreux joueurs de football ont de grandes carrières dans le domaine et ne peuvent pas reproduire le succès lorsqu’ils deviennent entraîneurs.

Certains autres vivent la vie inverse et après une carrière moyenne en tant que professionnels ou même moins que cela, ils remportent de nombreux trophées en tant que coachs d’équipes.

Et très peu peuvent réaliser les deux choses. Un buteur exceptionnel vient de remporter son premier titre d’entraîneur d’un club.

Il a participé à trois Coupes du monde : France 1998, Corée-Japon 2002 et Allemagne 2006. Il a marqué quatre buts parmi eux et a marqué un doublé dans une UEFA Champions League dont on se souvient bien. C’était en 2005.

L’Argentin Hernán Crespo a pris sa retraite du football en 2010 en jouant pour le Gênes italien. Mais il a marqué plus de 150 buts en Serie A, après avoir fait partie de Parme, Milan, Inter et Lazio.

En 2000, ce dernier club l’a acquis dans ce qui était alors le transfert le plus élevé jamais réalisé par le football. Il a également marqué 20 fois en une saison avec Chelsea en 2006/07.

Après avoir pris sa retraite, il est devenu entraîneur, après un passage à Modène et avoir travaillé au conseil d’administration de Parme, Crespo a récemment pris en charge la défense et la justice de l’Argentine.

Samedi, son club a remporté la Copa Sudamericana face à son compatriote Lanús. Ce trophée est l’égal sud-américain de l’UEFA Europa League.

Son club

Défense et justice appartient à Florencio Varela, une banlieue au sud de la capitale argentine Buenos Aires. Le modeste club n’est arrivé dans la première division du pays qu’en 2014 et n’a cessé de croître, ayant déjà obtenu un vice-championnat en 2018-2019.

Après avoir été vaincus en phase de groupes de la Copa Libertadores, ils sont entrés dans la Copa Sudamericana.