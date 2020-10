C’est déjà Halloween chez Kylie Jenner (photo)

Kylie Jenner et sa petite Stormi sont déjà dans l’esprit d’Halloween ! La superstar et sa fille de deux ans ont commencé à faire des gâteaux sur la thématique de l’effrayante fête.

Comme on peut le voir sur une vidéo YouTube postée par la reine des cosmétiques, la mère et la fille sont déjà très affairées en cuisine. «Tu seras un bon commis ?», demande la star. «Oui maman. Faisons plus de gâteaux !», lui répond sa fille.

Kylie Jenner et Stormi sont un peu en avance, Halloween n’arrivant que le 31 octobre, mais elles seront prêtes !