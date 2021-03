Ces joueurs qui ont rendu hommage à Messi pour son record

Ce lundi 15 mars 2021, Lionel Messi a battu un nouveau record avec le FC Barcelone. Plusieurs joueurs Lui ont rendu un vibrant hommage pour son parcours richissime.

Le natif de Rosario a égalé depuis hier, un record de Xavi Hernandez. Messi face à Huesca hier a disputé son 767eme matchs avec le FC Barcelone. Un chiffre qui mérite respect, éloge et allégeance.

Ainsi, plusieurs joueurs dont Gérard Piqué, Puyol, Luis Suarez, Neymar Jr et d’autres lui ont rendu hommage pour ce parcours très long. Lionel Messi est également, le joueur qui a remporté le plus de trophées (34) et inscrit le plus de buts (658) dans l’histoire du Barça.