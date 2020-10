Centrafrique : Paris juge «totalement infondées» les accusations de l’ONG de George Clooney

La France juge «totalement infondées» les accusations lancées par l’ONG américaine anticorruption The Sentry, co-fondée par George Clooney, selon qui Paris et Moscou, tentent d’influencer les prochaines élections présidentielles en Centrafrique.

«Les accusations visant la France dans ce rapport sont totalement infondées», a affirmé mercredi 21 octobre le ministère des Affaires étrangères.

«La coopération de la France avec la RCA est toute entière tournée vers un objectif de stabilisation et de relèvement durables du pays. Elle est menée en toute transparence et en coordination avec les autres partenaires internationaux. Avec ses partenaires de l’Union européennes et les Nations unies en particulier, la France apporte son soutien à l’organisation d’élections transparentes, au redéploiement de l’autorité de l’État sur tout le territoire, et au développement économique et social du pays», ajoute le ministère.

Premier tour le 27 décembre

Le premier tour est prévu le 27 décembre. Les camps du président Faustin Archange Touadéra, qui brigue un second mandat, et de l’opposition emmenée notamment par François Bozizé, l’ex-chef de l’Etat renversé par un coup d’Etat en 2013, se livrent déjà une rude bataille. De nombreux groupes rebelles armés, qui contrôlent plus des deux tiers du territoire, soutiennent ou monnayent leur soutien à ces camps, selon The Sentry.

«Des réseaux français et russes oeuvrent dans l’ombre des acteurs centrafricains et régionaux pour influencer le processus électoral et faire valoir leurs intérêts économiques et géostratégiques en Centrafrique et à travers l’Afrique centrale», a affirmé, dans un rapport publié lundi, la fondation spécialisée dans les enquêtes sur les criminels de guerre et la corruption en Afrique.

«Certains réseaux militaires» des deux pays «instrumentalisent les groupes armés, permettant ainsi aux profiteurs de guerre de bénéficier de la corruption et de l’économie de guerre» dans ce pays pauvre d’Afrique centrale, a assuré l’ONG co-dirigée par l’acteur américain George Clooney.

«L’action de la France consiste à favoriser ses propres intérêts géostratégiques et économiques afin de maintenir son ancienne colonie dans son pré-carré post-colonial», a poursuivi The Sentry, assénant: «cette bataille d’influence a un coût humain élevé».

The Sentry, qui dit se baser sur des enquêtes de terrain et de nombreuses interviews, accuse notamment le groupe paramilitaire privé russe Wagner, lié à l’homme d’affaire Evguéni Prigojine réputé proche de Vladimir Poutine.

«Je vais m’abstenir de commenter, car il est peu probable que cette organisation (The Sentry) puisse être considérée comme l’une de celles ayant une expertise réelle», a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

