Cellou Dalein Diallo : «Je suis dans une posture de résistance et de refus de l’arbitraire»

Dans une interview accordée à 2STV, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a laissé entendre qu’il a toujours œuvré pour la paix en Guinée.

Arrivé deuxième à l’issue de la présidentielle du 18 décembre, Cellou Dalein Diallo conteste toujours les résultats et revendique encore sa victoire. Au micro de 2STV, il accuse le président Alpha Condé de vouer une haine à son égard.

«Alpha Condé a une de haine envers ma personne. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il nourrissait tant de haine vis-à-vis de ma personne. Chaque fois qu’on m’a appelé au dialogue, je suis venu. Nous avons organisé plusieurs dialogues politiques à l’issue desquels des accords ont été signés. Il ne les a jamais respectés», a-t-il indiqué.

Contrairement aux allégations de ses détracteurs, il dit avoir toujours œuvré pour la paix en Guinée. «Je suis par nature un homme du dialogue et du consensus. Contrairement à ce qu’il essaie de dire et d’accréditer, je ne suis pas un homme violent. J’ai accepté beaucoup de choses pour éviter que le pays ne sombre dans des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile. En 2010, personne ne pouvait admettre que j’ai perdu l’élection au deuxième tour alors que j’ai gagné dès le premier tour», a-t-il souligné.

Et de poursuivre : «Malgré l’annulation des résultats de Ratoma, la plus grande circonscription électorale que je contrôle à hauteur de70 à 80%, j’ai obtenu plus de 40%. Pour la paix et l’unité de notre pays, j’ai reconnu les résultats. En 2015, j’ai vu qu’il fallait à Alpha Condé son second mandat. Il a organisé son coup KO. J’ai accepté, je n’ai même pas porté plainte à la Cour constitutionnelle. J’étais convaincu qu’on ne pouvait pas dépasser les deux mandats. Je me suis dit d’attendre 2020».

Face à cette situation, le leader de l’UFDG n’entend plus se laisser faire. Il dit être dans une posture de résistance et de refus de l’arbitraire.

«Il a changé la constitution, alors qu’il n’en avait pas le droit. J’ai accepté d’aller aux élections, j’ai gagné dès le premier tour avec toutes les preuves à l’appui, mais il refuse et organise un autre hold-up électoral. Il réquisitionne l’armée et la police, investit les quartiers. On arrête des gens, tue mes militants, on me séquestre, occupe mes bureaux et le siège de mon parti. Je dois résister. Je suis dans une posture de résistance et de refus de l’arbitraire», a-t-il conclu.