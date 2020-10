Cellou Dalein Diallo : en résidence surveillée et privé de visites (images)

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a procédé, ce mardi 20 octobre 2020, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’institution. A cette occasion, la deuxième personnalité de l’État a appelé la classe politique à la paix, à la concorde et à l’unité nationale.

Dans son discours d’ouverture de la deuxième session ordinaire, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a invité la classe politique béninoise à redoubler d’attention, de courage et de lucidité face à l’environnement socio-politique actuel du pays et aux défis qui l’attendent.

«…le Bénin vient de sortir des élections communales et municipales qui se sont convenablement déroulées grâce à notre génie et à l’esprit de tolérance qui a toujours caractérisé notre peuple…», a-t-il indiqué avant d’ajouter que l’élection présidentielle de 2021 pointe déjà à l’horizon.

«Je n’en veux pour preuve que la fièvre électorale qui monte et qui a été très tôt recadrée par la Haute Autorité de l’Etat, ce qui dénote d’une grandeur d’esprit et de maturité du béninois», a-t-il souligné.

Appel à la paix, à la concorde et à l’unité nationale

Se référant aux tumultes électoraux qui ont cours actuellement dans les pays de la sous-région, Louis Vlavonou en appelle à la vigilance, à l’écoute et à la tolérance de la classe politique béninoise tout entière. A l’en croire, le contexte n’est pas le même au Bénin.

«Certaines personnes vont jusqu’à y faire des rapprochements ou inventer certaines similitudes fantaisistes. Nous n’avons pas dans notre pays un problème de 3e mandat ni de révision opportuniste de la constitution qui du reste, est allée très loin dans ses dispositions en proclamant haut et fort que ” en aucun cas, nul de sa vie, ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République “ », a-t-il martelé tout en lançant un appel à la paix, à la concorde et à l’unité nationale.

«Nous devons tous être plus déterminés à œuvrer pour l’enracinement de la paix étant donné que les défis auxquels le monde est aujourd’hui confronté demandent, en particulier de la part des États faibles comme les nôtres, une stabilité politique fondée sur la démocratie. Et vous convenez donc avec moi que la démocratie ne se manifeste pas en dehors de son cadre réglementaire. Nous devons tous absolument tirer les leçons de notre douloureux passé et bâtir un avenir démocratique meilleur pour nous-mêmes et, surtout, pour les générations futures», a-t-il insisté.

Pour Louis Vlavonou, «c’est à cette seule condition que nous pourrons œuvrer pour l’unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune le Bénin, laquelle unité explique l’intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays basculer dans la violence dans un passé très récent».

Et de conclure : «Nos actions quotidiennes en tant que fils du Bénin, doivent démontrer que nous sommes intimement attachés à la terre de ce beau pays et nous ne devons poser aucun acte de nature à compromettre la paix».