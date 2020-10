Casemiro : «Si le Real Madrid recrutait tous les joueurs dont on parle»

L’Argentine a signé une deuxième victoire d’affilée en Bolivie (2-1), dans la nuit de mardi à mercredi, à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Amérique du Sud.

Menée, l’Albiceleste a fait la différence par Lautaro Martinez (45e) et Joaquin Correa (79e). Avec six points, la sélection de Lionel Scaloni partage la tête du classement à égalité avec le Brésil, qui a également enregistré un deuxième succès consécutif au Pérou (4-2). Menée 1-0 et 2-1, la Seleção a pu compter sur un triplé de Neymar (28e sur penalty, 83e sur penalty, 94e) et un but de Richarlison (64e).

Dans les autres matches, l’Uruguay a cédé en Equateur (4-2) malgré un doublé sur penalty de Luis Suarez. Le Chili et la Colombie se quittent sur un nul (2-2). Arturo Vidal et Alexis Sanchez ont marqué pour la Roja, tandis que Radamel Falcao a égalisé dans les arrêts de jeu pour les Colombiens. Enfin, le Paraguay gagne au Venezuela (1-0).

Le classement :

Brésil – 6 points (+7)

Argentine – 6 points (+2)

Colombie – 4 points (+3)

Paraguay – 4 points (+1)

Équateur – 3 points (+1)

Uruguay – 3 points (-1)

Chili – 1 point (-1)

Pérou – 1 point (-2)

Venezuela – 0 point (-4)

Bolivie – 0 point (-6)

Prochaine journée :

Argentine – Paraguay

Brésil – Venezuela

Bolivie – Équateur

Chili – Pérou

Colombie – Uruguay